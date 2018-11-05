Fetö'nün "Samsun Bölge Avukatlar Sorumlusu" Yakalandı

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Samsun bölge avukatlar sorumlusu" olduğu tespit edilen bir kişi, gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın 4 ayrı ByLock kaydının bulunduğu ve buna 34 bin 371 kez erişim sağladığı otaya çıktı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011 yılından itibaren FETÖ'nün Samsun bölge sorumlusu olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sezai C.'nin, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinin Büyükoyumca Mahallesi'nde saklandığı gaybubet evi tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu gaybubet evine operasyon düzenledi ve Sezai C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan 4 ayrı ByLcok kaydı bulunduğu ileri sürülen Sezai C.'nin toplam 34 bin 371 ByLock'a erişiminin bulunduğu tespit edildi. Örgüte ait müzahir kurumlarda yönetici pozisyonunda SSK kaydı bulunan Sezai C.'nin Bank Asya'da da birçok hesap artırım hareketlerinin olduğu belirlendi.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Sezai C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN