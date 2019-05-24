FETÖ'nün "Samsun bölge arama tarama mesulü"ne tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul'da yakalanan, örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'dan getirilen ve örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu iddia edilen Yunus K'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı, İstanbul'da 2 önce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında gözaltına alınmıştı.

Kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde matematik dersi verdiği öğrenilen Yunus K'nin, 5 ByLock kaydı tespit edilmişti.

Kaynak: AA