Fetö'nün "Sahte İsim"Le Dershane Kaydı İtirafçı İfadelerinde

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski jandarma astsubay S.K, örgütün kendisini asker yapmak için sahte isim ve soyadıyla dershaneye kayıt yaptırdığını itiraf etti.

Mahkemeye verdiği ifadesinde, FETÖ/PDY ile ilk olarak liseyi bitirdikten sonra tanıştığını belirten S.K, 2012 yılında Erzurum'da yaşadığı köye gelen tanımadığı kişilerin kendisi gibi liseyi bitiren gençleri seçerek İstanbul'a davet ettiğini anlattı.

Bu kişilerin kendilerini İstanbul götürüp ücretsiz dershaneye yazdırdığını dile getiren S.K, "Bize 'Sizi ücretsiz okutacağız.' dediler. Babam da dershaneye gönderecek durumu olmadığı için bu teklifi kabul etti. Ben onların o zaman Fetullah Gülen cemaatinden olduklarını biliyordum. 15-20 gün sonra otobüsle İstanbul'a gittim. Beni İstanbul'da 'Mücahit' kod isimli şahıs karşıladı. Beni evine götürdü. Zaten kaldığım evin abisi de kendisiydi. Açık kimliğini ve gerçek ismini hiçbir zaman söylemiyordu." dedi.

Köyünden İstanbul'a geldikten sonra kendi ismini kullanmadığına dikkati çeken S.K, şu bilgileri verdi:

" Kadıköy ilçesinde o dönemde Fetullah Gülen cemaati olarak bildiğim yapıya ait evde kalırken, ev abisi olan, açık kimliğini bilmediğim üniversite öğrencisi Mücahit bana 'Selim' kod ismini verdi. 'Gerçek ismini bundan sonra hiç kullanmayacaksın.' dedi. Bu olaya çok şaşırdım. Beni alarak İstanbul'da bulunan FEM dershanesine kayıt yaptırmaya götürdü. Selim kod ismi ve Aytaç sahte soyadı kullanarak beni dershaneye kaydettirdi. Bunların evlerinde maddi durumum ve dershaneye gidecek param olmadığı için kaldım."

Göz bozukluğu çıkan kişiyi de askeri okula yerleştirmişler

S.K, ev abisi Mücahit'in kendisini sürekli olarak askeri okulların sınavlarına girmesi konusunda yönlendirdiğini vurguladı. Ev arkadaşı A.Ş. ile girdikleri jandarma ve kara astsubay okulu sınavlarını kazandıklarını belirten S.K, "İki sınavı da ev arkadaşım A.Ş. ile kazandık. Askeri hastaneden rapor almadan önce İstanbul'da özel bir hastaneye muayeneye gittik. Bende bir şey çıkmadı ancak A.Ş'nin gözünde bozukluk çıktı. Bunun üzerine orada ona hemen çizdirme ameliyatı yaptırdılar ve onu da o şekilde askeriyeye yerleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Ankara'da yapılan mülakatlara da kendilerini ev abisi Mücahit'in götürdüğünü bildiren S.K, şunları kaydetti:

"Kara ve jandarma astsubaylık sınavlarının ikisini de kazandık. Ev abisi bize hangisini istediğimizi sordu. İkimiz de jandarma istedik. Okula girdikten sonra Mücahit bizi ziyarete geldi. Çarşıda kendisiyle buluştuk. Bizi Hakan isimli bir üniversite öğrencisinin evine götürdü. Bizi ona teslim etti. Astsubay okulu boyunca da bu şahısla buluştuk. Hakan okuldaki tabur komutanımız kim, bizden daha iyi biliyordu. Okulun son zamanlarında benden maaşımdan himmet adı altında para vermemi istediler. Mücahit bize 'sizi yetiştireceğiz okutacağız. Siz de mesleğe girince maaşınızdan belli bir kısmını bize vereceksiniz' diyordu. Evlerde yapılan toplantılarda, sohbetlerde ilerde sizi bizim yönlendireceğimiz bir kişi ile evlendireceğiz diyorlardı."