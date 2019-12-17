FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyon
Haberler » Güncel » FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyon - Haber

FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 5'i aktif görevde 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:06
FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 5'i aktif görevde 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 5 ildeki operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler