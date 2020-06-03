FETÖ'NÜN PROPAGANDA MAKİNESİ BU KEZ KÜRTÇE MÜZİK YALANIYLA ORTAYA ÇIKTI
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FETÖ'NÜN PROPAGANDA MAKİNESİ BU KEZ KÜRTÇE MÜZİK YALANIYLA ORTAYA ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye'de kaos, panik ve endişe oluşturmak amacıyla gerçek dışı bilgileri özellikle sosyal medya üzerinden yaymayı sürdürüyor.

FETÖ'NÜN PROPAGANDA MAKİNESİ BU KEZ KÜRTÇE MÜZİK YALANIYLA ORTAYA ÇIKTI
03.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:33

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye'de kaos, panik ve endişe oluşturmak amacıyla gerçek dışı bilgileri özellikle sosyal medya üzerinden yaymayı sürdürüyor. FETÖ'nün, sosyal medya üzerinden kara propaganda üretmekle görevlendirdiği firari üyeleri, bu kez  Ankara Etimesgut'ta yaşanan adli bir olayı, Kürtçe müzik tartışması gibi gösteren gerçek dışı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Olayı, FETÖ'nün firari üyesi Emre Uslu'nun başını çektiği FETÖ'cüler gizli ve açık hesaplardan çarpıtarak, hızla sosyal medyaya yaydı.

FETÖ'CÜ USLU'NUN IRKÇI SALDIRI YALANI

Ankara'nın  Etimesgut ilçesinde otomobilin içinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyaran Barış Çakan'ın adlı gencin öldürülmesi, sosyal medyada  paylaşımlarla Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğü iddialarıyla yer aldı.  Bu gerçek dışı olay, firari FETÖ'cü Emre Uslu tarafından 'ırkçılık' olarak yansıtıldı. Terör örgütü üyesi Emre Uslu,  sosyal medya hesabından olayla ilgili "Sonra sorsan bu çocuğu öldürenler de dahil ezici çoğunluk Türkiye'de ırkçılık yoktur der…" mesajı yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise, bunların gizli örgüt hesapları olduğunu fark etmeden çarpıtılmış bilgiyi paylaşarak hızla yayılmasına neden oldu.

ÖRGÜT SOSYAL MEDYADA GÜVENİLİR HESAPLARI KULLANIYOR

Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar,  DHA muhabirine terör örgütü FETÖ'nün sosyal medyayı nasıl kullandığını şöyle anlattı:

"Sosyal medya hayatımıza girdiği andan itibaren bilgi kirliliği kaçınılmaz oldu. Bir tweet anında trend topik olabiliyor, bir olay bir vaka. Bu vakaların gerçek olup olmadığını insanlar araştırmadan ne yazık ki paylaşabiliyorlar üzerine yorumlar yazarak 'gerçekte varmış gibi' yayılmasını sağlayabiliyorlar. İşin enteresan tarafı bunu çok bilinen, güvenilir olduğunu düşündüğümüz kişiler de yaymaya başladığında kaos ortamına dönüyor. Sonrasında da ne yazık ki, devlete güvensiz bir ortam oluşturuluyor. Örgütler bu durumu çok iyi kullanıyor. Bu nedenle insanlar devlete güvenle ilgili sıkıntılar yaşıyor. Devletin resmi kanallarından yapılan yayınları dikkate almayarak, kimin ilk paylaşımı yaptığını bilmeden milyonlarca kişinin paylaşması nedeniyle, öyleyse 'binlerce, on binlerce kişi paylaşmışsa doğrusu budur' diyerek paylaşmaya devam ediyorlar. Bilgi kirliliği böyle gerçekleşiyor."

RESMİ AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLMELİ

Örgütlerin birçok sahte hesap üzerinden bu bilgileri yaymaya başladığını belirten Sansar, onların izledikleri yol haritası için de şunları söyledi:

"Önce bu sahte hesapları açtıkları andan itibaren gerçek kişiler gibi başlıyorlar. Hatta bu hesaplarda ilk dönemlerde gerçekten doğru paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu sahte hesapların takipçi sayılarını bu yöntemle artırıp, daha sonra örgütün talimatı doğrultusunda hangi yalan haberi yaymak istiyorlarsa kullanmaya başlıyorlar. Sosyal medya kullanıcıları bu gibi olaylarda devletin resmi açıklamalarını dikkate almalılar. Günün sonunda paylaşımların doğru olma ihtimali çok düşük. Çünkü örgütlerin sahte hesaplar üzerindeki paylaşımları arasında doğru 1 ise yanlış 100.ö

YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME KAVGASI

Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta meydana gelen olayda Barış Çakan ve arkadaşı B.A., parkta araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyardı. Araçtakilerin buna tepki göstermesi üzerine çıkan kavgada Barış Çakan bıçaklandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından araçta bulunan A.B., K.H.Y. ve Ö.K.Y. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Sosyal medyada Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğü iddiaları yer aldı. Valilikten yapılan açıklamada olayın Kürtçe müzikle ilgisi olmadığı, Barış Çakan ve arkadaşının, şüphelileri yüksek sesle müzik dinlememeleri konusunda uyarması sonucu meydana geldiği belirtildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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