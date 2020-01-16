FETÖ'nün PKK sempatizanlığı sanık ifadesinde

16.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:14

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren eski öğretmen B.K, örgüt içinde 2014 yılından itibaren PKK sempatizanlığının arttığını ve FETÖ'nün seçimlerde HDP'ye oy verilmesini istediğini belirtti.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün sözde "Gaziantep bölge infaz koruma memurları sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Ali Rıza K'nin dosyasında ifadesi yer alan eski öğretmen B.K. örgütle ilgili bilgi verdi.

Eğitim sürecinde FETÖ'yle bağlantısının olmadığını, üniversite döneminde öğrenci evinde dini sohbet verilen toplantılara zaman zaman katıldığını ifade eden B.K, mezuniyetinden sonra öğretmen olamayınca zabıt katipliği sınavına girdiğini ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zabıt katibi olarak atandığını anlattı.

Bir arkadaşının davetiyle örgüt toplantılarına katılmaya başladığını belirten M.B, "Bu toplantılara zabıt katipleri katılırdı. Bu toplantılara başka meslek guruplarından memurlar gelmiyordu. Sohbetleri 'Yusuf' kod isimli Mehmet Nur K. veriyordu." ifadelerini kullandı.

Zabıt katibi olarak 5 yıl çalıştıktan sonra fizik öğretmenliğine atandığını dile getiren B.K, şunları kaydetti:

"Göreve başladıktan 1,5 yıl sonra Şanlıurfa merkeze atandım. Daha sonra 'Mustafa' kod isimli şahıs, benimle irtibata geçerek yüz yüze görüştü. Matematik öğretmeni olan şahıs beni sohbetlere çağırdı, ben de kabul ettim. Buradaki sohbetlere infaz koruma memurları geliyordu. Sohbetleri 'Mustafa' kod isimli şahıs veriyordu. O tayin olunca yerine M.S. geldi. M.S, adliyede görevli katip, mübaşir, infaz koruma memuru gibi hakim savcılar dışında tüm personelin 'il imamı' pozisyonunda sorumlu olan şahıstır."

"Örgüt içinde PKK sempatizanlarının sayısı artmıştı"

Daha sonra M.S'nin yerine "İrfan" kod adlı R.Ö'nün geldiğini ve sohbet vermeye başladığını ifade eden B.K, şu bilgileri paylaştı:

"Benim de ara ara sohbet verdiğim oluyordu. Sohbetler genelde 3 kişiyle oluyordu. Daha fazla kişinin sohbete katılımı yasaktı. R.Ö, gizlilik ve güvelik açısından sayının az tutulacağını söylemişti hatta bu maksatla kod isim kullandık. Benim kod adım 'Tarık'tı. Bu sohbetler 2015 yılında da devam etti ancak toplasanız 10'u geçmezdi çünkü özellikle 2014 yılında örgüt içinde PKK sempatizanlarının sayısı artmıştı. 2014 yılında sohbette HDP'ye yerel seçimlerde oy verilmesi için baskı uygulanmıştı. Bundan dolayı soğumaya başladım.

2015 genel seçimlerinde de hükümet tek başına iktidar olmasın diye HDP'ye oy vermemiz gerektiği 2014 seçimlerinde olduğu gibi yinelendi."

B.K, bir sohbet sırasında telefonuna ByLock yüklendiğini, darbe girişiminden sonra örgütle irtibat kurmadığını ve FETÖ'nün çözülmesi ve çökmesi için devletin yanında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA