Fetö'nün "Para Kasası"Nın Faaliyetleri Gerekçeli Kararda

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile eşi ve 2 oğlunun da aralarında bulunduğu 9 sanığa çeşitli suçlardan hapis cezası verilen davanın gerekçeli kararında, örgütün sermayesiyle kurulan holdingin yasal ve yasa dışı işlemler için çift muhasebe kaydı tuttuğu belirtildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince Naksan Holding eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile eşi ve 2 oğlunun da aralarında yer aldığı 9 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası verilen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Naksan Holding'e kayyum atanmadan önce ortaklarının Mehmet Hilmi (firari), Osman (firari), Cahit, Ferhan, Taner (tutuklu) ve Emre Nakıboğlu (tutuklu) olduğu belirtilen, 193 sayfalık gerekçeli kararda, holdingin FETÖ'nün sermayesiyle kurulduğu ve bünyesindeki firmaları kayıt dışı gelirlerle finanse ettiği kaydedildi.

Holdinge bağlı 51 şirket bulunduğu, bunlardan sadece 11'inin aktif olduğu bildirilen kararda, holdingin FETÖ'nün sermayesiyle ticari alanda faaliyette bulunmak üzere kurulduğu, yasal ve yasa dışı işlemler için çift muhasebe kaydı tutulduğu belirtildi.

Kayıt dışı işlemlerin "X" başlığı altında muhasebeleştirildiği ve burada "bağış", "zekat", "sadaka", "yardım" başlıklarında yer alan alt kayıtlarda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve vakıflara milyon liralarla ifade edilen yüklü miktarlarda para gönderildiği vurgulanan kararda, Naksan Holding'in doğrudan ABD'deki FETÖ kuruluşu "The Respect Institute Inc."e para transferi yapmasa da holding çalışanları, yöneticileri ve ortağı olduğu firmalar ve eğitim kurumlarında çalışanlar aracılığıyla gönderdiği bilgisi paylaşıldı.

Hesaplardaki şüpheli işlemler

Kararda, holding hesaplarındaki bazı şüpheli işlemlere de yer verildi.

Holding bünyesindeki Adularya Enerji'nin, Taner Nakıboğlu'ndan 28 milyon 844 bin lira alacağının olduğu ancak söz konusunu firmanın son 6 yılda oldukça yüksek tutarlarda zarar ettiği belirtilen kararda, zarar eden bir şirketin ortaklarına bu kadar yüksek tutarlarda borç vermesinin, ticari teamüllere uygun bulunmadığı gibi yapılan bu borç alışverişinin şüpheli olduğunu da gösterdiği kaydedildi.

Adularya Enerji'nin, holdingin başka bir firması olan Baltacı İç ve Dış Ticaret Şirketi'nden 482 fatura kapsamında 3 milyon 169 bin lira mal ve hizmet alımında bulunduğu ancak alım tutarına karşılık 55 milyon lira gibi yüksek bir rakamı avans olarak göndermesinin şüpheli olduğu ifade edilen kararda, yine başka bir firmanın da müşteriden 23 milyon 382 bin lira tahsil edildiği yönünde kayıt oluşturulduğu ancak bu tutar karşılığında herhangi bir mal ve hizmet tesliminin gerçekleşmediği aktarıldı.

Bu şekilde firmalar arasında çok fazla sayıda benzer hesap hareketinin tespit edildiğine dikkati çekilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Holdinge bağlı bazı firmaların ticari faaliyette bulunmak amacıyla kurulmadığı, sadece grup şirketler arasındaki para alışverişlerine aracılık etmek için kurulduğu, şirkete ödenen sermayelerin firma içerisinde kullanılmayarak diğer grup şirketlerine kanalize edildiği anlaşılmıştır. Firmaların ticari faaliyeti ve yatırımlarının olmamasına rağmen böyle bir para trafiğinin içinde yer almasının, ticari teamüllere aykırı olduğu, para trafiğinin ne amaçla gerçekleştirildiği irdelendiğinde, grup şirketlerinden biri tarafından sağlanan kayıt dışı hasılatın, kayıt altına alınması amacıyla bu yolun izlendiği anlaşılmıştır."

"Örgüt içinde karar verme gücüne sahip"

"FETÖ yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Taner Nakıboğlu'nun, örgütün "Gaziantep bölge imamı" firari sanık Mehmet Kocatürk ile sık sık görüştüğüne işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, örgütün amaçları doğrultusunda holdingi idare ettiği, emir ve direktif verdiği, örgüt içinde inisiyatif aldığı ve karar verme gücüne sahip olduğu, örgütsel faaliyetlerin organizasyonunda, icrasında, harekete geçiren, engelleyen veya durduran olarak rol üstlenebildiği ve bu faaliyetleri denetleyebildiği anlaşılmıştır. Örgüt sermayesinin yönlendirilmesi, organize edilmesi ve örgütün diğer kurum ve kuruluşlarının finanse edilmesinde sanığın belirleyici rol alıp söz sahibi olduğu, örgütün varlığı, etkinliği ve gelişiminin sağlanmasında, hedeflerinin belirlenmesinde rol aldığı ve örgütün etkin karar mekanizması içinde bulunduğu kanaatine varılmıştır."

Kararda, ayrıca sanığın adına kayıtlı bulunan 37 taşınmazın, 8 Haziran-18 Temmuz 2016 tarihlerinde devredildiği bildirildi.

Cahit Nakıboğlu'nun cep telefonundaki incelemede, FETÖ elebaşının videosunun tespit edildiği ve vaazlarının yayınlandığı çok sayıda siteye giriş yapıldığı belirtilen kararda, sanığın holdingde ele geçirilen bilgisayarındaki araştırmada ise "bağış ve yardımlar" isimli dosyada, örgütle iltisaklı çok sayıda kuruma yüklü miktarlarda para gönderildiğinin belirlendiği ifade edildi.

FETÖ elebaşının bin 279 ses kaydı çıktı

Gerekçeli kararda, Emre Nakıboğlu'nun FETÖ elebaşının çağrısından sonra Bank Asya'da hesap açtırarak 2 kilogram altın karşılığında 175 bin lira ve yine farklı tarihlerde değişik miktarlarda para yatırdığı, bilgisayarındaki incelemede FETÖ elebaşına ait 64 video klasörünün bulunduğu, bunlardan bazılarının içinde çok sayıda video bulunan alt klasörlere ayrıldığı ve yine örgüt elebaşına ait bin 279 ses dosyasının bulunduğu bilgisine yer verildi. Kararda, şirketler ve sanıklarca farklı tarihler ve milyon liralarla ifade edilen meblağlarda bağışta bulunulan Zirve Üniversitesinin (KHK ile kapatılan), FETÖ elebaşının talimatıyla kurulduğu ve isminin de onun tarafından verildiği vurgulandı.

Karar

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Kasım'da görülen karar duruşmasında, Taner Nakıboğlu'na "terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl, kardeşi Emre Nakıboğlu'na 11 yıl 3 ay, babaları Cahit Nakıboğlu ile Murat Zar ve Cihan Dağcı'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay, Cahit Nakıboğlu'nun eşi Ferhan Nakıboğlu'na "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Emre Özkaya ile Mesut Çeven'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Arif Çiftçi'ye ise "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme, ceza alan sanıkların holdinge bağlı 42 şirketteki paylarının da müsaderesine hükmetmişti.

Aynı davada yargılanan firari sanıklar Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Osman Nakıboğlu'nun kardeşi Mehmet Hilmi Nakıboğlu'nun dosyası daha önce ayrılmıştı.

Firarilerin lüks yaşamını AA görüntülemişti

Firari sanık Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu'nun ABD'deki lüks yaşamları, 28 Temmuz 2018'de AA tarafından görüntülenmişti.

Örgütün geçmişten beri en güçlü destekçisi olan sanayici Nakıboğlu ailesinden Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, haklarında FETÖ soruşturması başlatılınca 2014'te ABD'ye kaçmıştı.

Baba oğul, yurt dışına firar etmeden önce Naksan Holding bünyesinde birçok şirkette yönetim kurulu başkanlığı ya da üyeliği görevleri yürütüyordu.

Kaynak: AA