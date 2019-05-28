FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding'deki usulsüzlük davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" Naksan Holding'deki usulsüzlüklere yönelik 4'ü firari, 2'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "vergi usul kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmaları talep edilen ve FETÖ'ye ilişkin davadan tutuklu sanıklar Taner, kardeşi Emre Nakıboğlu ile "ev hapsinde" bulunan babaları Cahit Nakıboğlu ve tutuksuz sanık Emre Özkaya ile avukatları katıldı.

Yine FETÖ'ye yönelik davada haklarında "kırmızı bültenle" yakalama kararı bulunan firari sanıklar Osman, Mehmet Hilmi, Bahaddin ve Beyhan Nakıboğlu, duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı Adnan Yılmaz, şirketler hakkında çok sayıda vergi dairelerince hazırlanan raporların geldiğini belirterek, sanıklara söz hakkı verdi.

Sanık Cahit Nakıboğlu, rapordaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklu sanık Taner Nakıboğlu ise suçsuz olduğunu öne sürerek, "Her ne kadar şirketin yönetim kurulu üyesi ve yöneticisi olsam da Naksan Şirketler Grubunda muhasebe konusunda yetkili Osman Nakıboğlu idi. Tarafıma isnat edilen hususlarda sorumlu olan kişi Osman Nakıboğlu'dur." diye konuştu.

Tutuklu sanık Emre Nakıboğlu da şirkette temsil hakkı ve imza yetkisinin olmadığını belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık Emre Özkaya da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

FETÖ'ye yönelik davada 9 sanık cezalandırılmıştı

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince, 8 Kasım 2018'de görülen karar duruşmasında, Taner Nakıboğlu'na "terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kardeşi Emre Nakıboğlu'na 11 yıl 3 ay, babaları Cahit Nakıboğlu ile Murat Zar ve Cihan Dağcı'ya 8 yıl 9'ar ay, Cahit Nakıboğlu'nun eşi Ferhan Nakıboğlu'na "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Emre Özkaya ile Mesut Çeven'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Arif Çiftçi'ye ise "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, ceza alan sanıkların holdinge bağlı 42 şirketteki paylarının da müsaderesine hükmetmişti.

Sanıkların "vergi usul kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: AA