FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumlusu 2 kişi, Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı.

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

İSTANBUL - FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumlusu 2 kişi, Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, örgütün 'yurtdışı yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren ve Orta Asya ülkelerinden Kazakistan'da üst düzey sorumlu oldukları öğrenilen 2 şüphelinin Türkiye'ye giriş yapacakları istihbaratı alındı.

Haklarında örgüt üyeliği suçlamadı ile yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B.'nin başkent Astana'dan dün hareket ettikleri belirlenirken, örgüt üyelerinin de içinde olduğu tarifeli uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. İniş öncesi uçağın çevresinde ve pasaport girişinde tedbir alan emniyet ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yakalayarak gözaltına aldı.

İki örgüt üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Adrian Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:50:02. #1.14#
title