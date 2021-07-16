FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' hakkında 22,5 yıla kadar hapis talebiyle dava
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FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' hakkında 22,5 yıla kadar hapis talebiyle dava

FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' hakkında 22,5 yıla kadar hapis talebiyle dava
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan, FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya sorumlusu' Orhan İnandı hakkında 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan, FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya sorumlusu' Orhan İnandı hakkında 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen İnandı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı.

Orhan İnandı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken, iddianame düzenlendi. İddianamede, İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'yurt dışı yapılanması' içinde 'ülke imamı' ve 'Orta Asya mesulü' olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT Eğitim Kurumları'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile bire bir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan 'ByLock' yazışma programını kullandığı aktarıldı. İddianamede ayrıca İnandı'nın yurt dışına kaçan sözde üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğu tespitinin de yapıldığı belirtildi.

İddianame, Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Orhan İnandı hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

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