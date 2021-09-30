FETÖ'nün örgüt mensuplarını kaymakamlık sınavına nasıl hazırladığı ortaya çıktı

ESKİŞEHİR (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kaymakamlık sınavına giren örgüt mensuplarına sınavda çıkacak soruları verdiği ve bu adayların örgütün ders çalışma kamplarına alındığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün mülki idari yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eskişehir'in eski Sarıcakaya Kaymakamı Mubarek A. hakkında açılan davada, sınava hazırlık evlerinde kalan örgüt mensuplarının sınavlara nasıl hazırlandığı ortaya çıktı. İddianame hazırlanan Mubarek A. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde, seçilen zeki öğrencilerin üniversite sınavlarında iktisadi ve idari bilimler veya siyasal bilgiler fakültelerine yönlendirildiği, mezun olanların da mesleği kaldırabilecek ve örgüte bağlı kişiler olup olmadığının araştırıldığı ortaya çıktı. Daha sonra örgütün ders çalışma kamplarına dahil edilen öğrencilere sınavda çıkacak soruların bulunduğu deneme kitapçıkları verilerek sınavlara hazırlandığı belirlendi.

(Engin Yağcı-İHA)

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