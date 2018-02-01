Fetö'nün Okulunda Öğretmenlik Yapan Kişi Tutuklandı
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Fetö'nün Okulunda Öğretmenlik Yapan Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fetö'nün Okulunda Öğretmenlik Yapan Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan özel okulda öğretmenlik yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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