FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) öğretmen yapılanmasına mensup ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17.09.2019 15:08
FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) öğretmen yapılanmasına mensup ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün MEB'teki öğretmen yapılanmasına mensup ByLock kullanıcısı 6 kişi hakkında terör örgütüne iltisakları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalanması için 4 ilde eş zamanlı operasyon yürütüldüğü, zanlılardan birinin yakalandığı, 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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