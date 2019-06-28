FETÖ'nün "öğrenci yapılanmasına" yönelik operasyon - SİVAS

Sivas merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütün öğrenci yapılanmasında faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Sivas, Aydın, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüten, örgüt evlerine gelen ortaokul öğrencileriyle ilgilenen, Sivas'a gelen üniversite öğrencilerini karşılayan ve örgüt evlerine yerleştiren, askeri okul ve polis okullarına örgüt tarafından yerleştirilmek istenen ortaokul öğrencileriyle ilgilenen, kod isim kullanarak örgüt evinde kalan, örgüt içinde "esnaf sohbeti" adı altında toplantı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bank Asya ve İkbal Eğitim Vakfında kayıtlarının bulunduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, 7'sinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA