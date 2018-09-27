Fetö'nun Öğrenci Sorumlusu Karı-koca Yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün orta ve lise düzeyince öğrenci sorumlusu oldukları tespit edilen kadın ile aynı sorumluluk görevinde bulunan kocası saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. Kocanın 69 bin 614 kez, karısının ise 2 bin 619 kez örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock erişimi sağladıkları ortaya çıktı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Fait M. S. ve karısı Zeynep S.'nin, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saklandıkları gaybubet evinde oldukları tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu gaybubet evine Salı gecesi operasyon düzenledi. FETÖ'ye ait çeşitli kurumlarda daha önce çalıştıkları ortaya çıkan karı-kocada ikişer ByLock bulunduğu ortaya çıktı. Fait M. S.'nin 69 bin 614 kez, eğitim fakültesi mezunu olan karısı Zeynep S.'nin ise 2 bin 619 kez ByLock erişimi sağladıkları tespit edildi. Fait M. S.'nin örgütün orta ve lise düzeyinde erkek öğrenci, eşinin ise kız öğrenci sorumlusu oldukları ortaya çıktı. Zeynep S'den bir adet sahte kimlik ele geçti. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Fait M. S. ve Zeynep S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

(Muhammer Ay/İHA)