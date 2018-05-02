Fetö'nün "Nazilli Öğretmen Yapılanması" Davası

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nazilli öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20'si tutuklu 87 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Ö.Ö. Muğla'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanıklık yaptı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı sırada örgüt içinde kendisinden sorumlu kişinin davada tutuklu yargılanan Hüseyin Coşkunoğlu olduğunu belirten Ö.Ö, sanık ile o dönemde görüştüğünü söyledi.

Ö.Ö, Coşkunoğlu'na 2 yıl boyunca her ay 150 lira düzenli himmet verdiğini kaydetti.

Ankesörlü telefon aracılığıyla kendisiyle bir kere iletişim kurulduğunu ifade eden Ö.Ö, "17-25 Aralık sürecinden sonra korktuğum için görüşmelere gittim. 'İhbar ederler, atılırım.' diye korktum. Çünkü bu şekilde olayların yaşandığını duymuştum." dedi.

Tanıkların dinlenmesi ve dijital materyal sonuçlarının okunmasının ardından bir önceki celsede 29 kiyi hakkında mütalaasını veren iddia makamı, 15 sanık hakkında daha mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 15 sanıktan 3'ünün "silahlı terör örgütü üyeliği", 7'sinin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılması, 5'inin de beraatı yönünde karar verilmesi talep edildi.

Tutukluların tahliyelerine ilişkin taleplerin dinlenmesinin ardından bazı sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma için ek süre istedi.

Sanıklar ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Ağustos'a erteledi.