FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davası yeniden başladı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nazilli iş adamları yapılanması davasında haklarında verilen hükümleri bozulan tutuksuz 63 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nazilli iş adamları yapılanması davasında haklarında verilen hükümleri bozulan tutuksuz 63 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.
Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Duruşmada tutuksuz sanıklar Ş.E, C.Y, A.A, O.S, T.G M.U, haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.
Sanıkların taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor alınması için duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.
Davanın geçmişi
Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Ağustos 2018'de, FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davasında, 108 sanıktan 63'üne 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası verilmişti.
Aynı davada 11 sanık beraat etmiş ve kalan 34'ünün dosyası ise tefrik edilmişti.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise 29 Temmuz 2019'da davanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vermişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun