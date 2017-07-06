Fetö'nün Nazilli'deki İş Adamları Yapılanmasına Yönelik Dava

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki iş adamlarına ilişkin 32'si tutuklu 110 sanığın yargılanmasına başlandı.



Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.



Duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmayı izleyecek sanıkların yakınları x-ray cihazından geçirildi.



Tutuklu sanıklar, FETÖ üyeliği iddialarını kabul etmediklerini belirtti.



Tutuklu sanıklardan Ali İhsan Düzgün yüzde 20 hissedarı olduğu ve FETÖ'yle ilişkisi olduğu gerekçesiyle kapatılan bir eğitim kurumunun cemaatle bağlantısının olduğunu bilmediğini, hiçbir örgüte üye olmadığını savundu.



Tutuklu sanıklardan Ahmet Gacar ise vatanına ve milletine bağlı biri olduğunu, hiçbir zaman devletine ihanet içerisinde olmadığını ifade etti.



Gacar, ABD ziyaretine ilişkin ise buraya gezme amacıyla gittiğini belirterek, "Benim mütevelli heyetinde olduğumu iddia edenler, kendilerini kurtarmak için iftira atıyordur. Yurt dışına bir kere, kendi biletimi alarak, ABD'nin New York kentine gittim. Pensilvanya'ya gitmedim." dedi.



Tutuklu sanık Arif Yılmaz'ın savunması sırasında ortağı olduğu şirketin FETÖ ile ilişkisinin olduğunu bilmediğini öne sürmesi üzerine, mahkeme başkanı, "Nasıl bilmezsiniz? Herkes neyin kime ait olduğunu biliyor. Hepimiz çocuklarımızı göndereceğimiz okulu iyice araştırıyoruz. Siz nasıl bilmiyorsunuz? Ortak olurken para vermiyorsunuz, para almıyorsunuz… Nasıl oluyor bu? Cebinize 1 lira girmediyse siz birileri adına emanetçilik yapıyorsunuz demektir." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine sanık Yılmaz "Ben FETÖ ile ilişkisini bilmiyordum." dedi.



Duruşmaya yarın devam edilecek.



Cumhuriyet Savcısı Ahmet Göçmen tarafından hazırlanan ve Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 32'si tutuklu 110 sanık hakkında hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.