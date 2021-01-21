FETÖ'nün mühendislerden sorumlu ilkokul mezunu "mahrem ablaya" 6 yıl 3 ay hapis
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FETÖ'nün mühendislerden sorumlu ilkokul mezunu "mahrem ablaya" 6 yıl 3 ay hapis

21.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:01
FETÖ'nün mühendislerden sorumlu ilkokul mezunu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mühendisler sorumlusu "mahrem ablaya" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mühendisler sorumlusu "mahrem ablaya" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sümeyye Ş. ile avukatı katıldı.

Sanık Sümeyye Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ilkokul mezunu olduğunu, mühendislerden sorumlu olmasının söz konusu olamayacağını ileri sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Batman kadın yapılanmasında "mühendisler sorumlusu mahrem abla" olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sümeyye Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Öte yandan, sanığın eşinin de aynı suçtan ceza aldığı ve halen tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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