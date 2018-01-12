Fetö'nün "Mor Beyin" Tuzağı Sonucu Bylock Kullandıkları İddiası ile Görevlerinden İhraç Edilen Bin...

Fetö'nün "Mor Beyin" Tuzağı Sonucu Bylock Kullandıkları İddiası ile Görevlerinden İhraç Edilen Bin...

IHAAW032004-SIY/12-01-2018 - FETÖ’nün "Mor Beyin" tuzağı sonucu ByLock kullandıkları iddiası ile görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanının görevlerine iadesine ilişkin listelerin bulunduğu 697 sayılı KHK, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fetö'nün

IHAAW032004-SIY/12-01-2018

- FETÖ'nün "Mor Beyin" tuzağı sonucu ByLock kullandıkları iddiası ile görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanının görevlerine iadesine ilişkin listelerin bulunduğu 697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. 12.01.2018 03: 20: 04 TSI
NNNN - ANKARA

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