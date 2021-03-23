FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

23.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:13
FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturmasında, 5'i halen öğretmen olarak görev yapan 13 şüphelinin örgüt mensubu olduklarına ilişkin delil elde edildi.

ByLock kullandıkları da belirlenen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 10:16:03. #1.15#
title