FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca hakim karşısında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca hakim karşısında

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca hakim karşısında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, "Uluslararası casusluk yapma", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından 26 yıl 6 aya kadar hapis...

MİLLİ İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, "Uluslararası casusluk yapma", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından 26 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Karaca, "Silah, örgüt, casusluk gibi konularda hiçbir ilgim ve alakam yoktur" dedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmada, sanık Osman Karaca ve avukatı hazır bulundu. Sanık Karaca savunmasında, "Hiçbir terör örgütü ile ilişkim yoktur ve hiçbir ülke adına veya aleyhine casusluk yapmadım. Silah, örgüt, casusluk gibi konularda hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

25 yıldır eğitimci olduğunu söyleyen ve Bylock hesabının olmadığını belirten Osman Karaca, "Birikimlerimi faizsiz bankacılık sisteminden dolayı Bank Asya'yı değerlendirmekteydim. 25 yıldan beri yurt dışında olmama rağmen herhangi bir soruşturmaya konu olmadım. Bu yaşıma kadar suçlama, mahkeme, gözaltı ve tutukluluk nedir, bilmiyordum. Trafik cezam bile yoktur. Ülkemizi ve milletimizi utandıracak herhangi bir davranışım olmamıştır. Bütün hayatım yaşadığım ülkelerin kanunların çerçevesindedir" dedi.

TUTUKLULUK DEVAMMahkeme heyeti, sanık Osman Karaca'nın Bylock kimlik ve tespit değerlendirilme tutanağının olup olmadığı hususuyla ilgili Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünden (KOM) sorulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEİddianamede, şüpheli Osman Karaca'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kamboçya dış yapılanmasında yer alan Zaman İnternational School da okul müdürü olarak görev yaptığı, sonrasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından FETÖ/Meksika ülke imamı olarak görevlendirildiği anlatıldı. Şüpheli Osman Karaca'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yurtdışı yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, şahısların kimlik bilgilerinin de içerisinde olan CD 'de yapılan incelemede,  şüpheli Osman Karaca'nın Meksika'nın Meksiko şehrinde faaliyet göstermesi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir Türkiye Meksika Endüstri ve Ticaret Odası isimli derneğinin etkin bir şekilde öne çıkan bir kişi olduğu, adı geçen derneğin terör örgütüne müzahir TUSKON ile bağlantılı olduğu ve Meksika'da anaokulu olarak faaliyet gösteren Colegio de Excelenci A Raindrop isimli eğitim kurumunun yöneticilerinin arasında yer aldığı kaydedildi.Şüpheli Karaca'nın FETÖ silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığını söyleyen iddianamede, şüpheli Bylock uygulamasını kullanıldığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Osman Karaca'nın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'uluslararası casusluk' suçlarından 16 yıldan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, sınırımızdan geçmeye çalışırken yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, sınırımızdan geçmeye çalışırken yakalandı
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Derya Şensoy Kylie Jenner Yıldız Tilbe
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca hakim karşısında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 15:20:19. #1.13#

title