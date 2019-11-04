04.11.2019 13:06

FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın da beraatini istedi

Kaynak: AA