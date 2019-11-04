FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı,...
FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın da beraatini istedi.
04.11.2019 13:06
FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın da beraatini istedi
Kaynak: AA