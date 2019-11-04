FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla...

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla...

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

04.11.2019 19:51
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla...

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak'ın ve tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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