FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla...
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
04.11.2019 19:52
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA