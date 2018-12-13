Fetö'nün Mardin ve Şırnak Sorumlusu Mülki Yapıyı Anlattı

FETÖ'nün Mardin ve Şırnak kaymakam ve vali yardımcılarından sorumlu A.Y., örgütün mülki yapısını anlattı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen eski Ömerli Kaymakamı Erol K.'nın duruşmasına tanık olarak katılan ve etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ'nün mülkiye sorumlusu A.Y. yapıyı anlattı. Mardin'in mülki yapı içerisinde Diyarbakır'a bağlı olduğunu anlatan tanık, yeni atama olunca yapı içerisinde olanların bilgisinin geldiğini söyledi.

"Mülki amir olduğu için talimat vermezdim"

Toplantılarda FETÖ elebaşının konuşmalarının dinlendiğini, sonrasında ise güncel meselelerden konuşulduğunu belirten A.Y., "Şahıslar mülki amir olduğu için emir vermezdim sadece tavsiyelerde bulunurdum. Bylock üzerinden konuşurduk. Bir Bylock yazışmasında Erol Bey'in tayini ile ilgili konuda konuştuk. Orada da sadece tavsiyeler vardı" dedi.

Öğrencilik döneminde askeri lise öğrencilerini sınava hazırladığı iddiası

Mahkeme Başkanının tutuklu sanık Erol K.'nın öğrencilik yıllarında askeri liselere öğrenci hazırladığı iddiasını sorması üzerine tanık A.Y bilgisinin olmadığını söyledi. Öte yandan duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Erol K. tanığa yüz yüze sorular sormak istediğini söyledi. Erol K., "Tanığın beyanları çelişkilidir. Ben yüz yüze soru sormak istiyorum. Dersine çok çalışmış ama iyi çalışamamış. 8 aydır tutukluyum tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - GAZİANTEP