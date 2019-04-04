Fetö'nün 'Mardin İmamı'na 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'Mardin mahrem imamı' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Akif Bağcı'ya, 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgütün sözde 'Mardin mahrem imamı' olduğu öne sürülen Akif Bağcı'nın yargılanmasına 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın karar duruşmasına avukatıyla birlikte katılan sanık Akif Bağcı üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde 'Mardin mahrem imamı' olarak yönetici sıfatıyla görev aldığını, 12 bin 538 kez ByLock uygulamasına giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Savcı mütalaasında ayrıca, sanığın Bank Asya'da hesabı bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Akif Bağcı'ya, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. - Şanlıurfa

Kaynak: DHA