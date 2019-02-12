Fetö'nün Mardin Askeri Mahrem İmamı Adana'da Yakalandı

Adana'da FETÖPDY soruşturması kapsamıda yürütülen operasyonda Mardin askeri mahrem imamı olduğu iddia edilen Sadık G. (36) yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Sadık G,'nin Adana'da olduğunu saptadı. Mardin askeri mahrem imamı olduğu öne sürülen ve örgütün gizli haberleşme progmanı olan 'ByLock' kullandığı saptanan şüpheli Sarıçam ilçesinde bulunan gaybubet evinde yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA