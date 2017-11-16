Fetö'nün Manisa'daki Esnaf Yapılanması Davası

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) merkez ilçelerdeki esnaf yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17'si tutuklu, 7'si firari 28 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.



Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık yakınları ve avukatları katıldı.



Sanıklar, jandarma ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Manisa Adliye Sarayındaki duruşma salonuna getirildi.



FETÖ'nün esnaf yapılanmasında yer aldığı ve örgütün kasası olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan T.Ç, yazılı savunmasını okudu.



Hakkındaki suçlamaları reddeden T.Ç, eşi ve çocuklarının başının açık olmasının örgüt üyesi olmadığını gösterdiğini ileri sürdü.



T.Ç, "sohbet" adıyla düzenlenen örgüt toplantılarına da esnaf olduğu için çevresini genişletmek amacıyla katıldığını iddia etti.



Mahkeme Başkanı, çelişkileri ortaya koydu



Mahkeme Başkanının, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Manisa Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MASİAD) üyesi olduğunu hatırlattığı sanık T.Ç, "MASİAD'a 5-6 yıl önce isteğim dışında haberim olmadan üyeliğim yapıldı. FETÖ'den kapatılan bu dernekle herhangi bir bağım yok." yanıtını verdi.



OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Şehzade Mehmet Koleji ortaklarından olduğu belirtilen tutuklu sanık Ö.Y. de duruşmada savunma yaptı.



Mahkeme Başkanı Ö.Y'ye "Okulun kar ve zararının hepsi örgüte mi gidiyordu?" diye sordu. Ö.Y, soruyu şöyle yanıtladı:



"Okulun örgütle hiçbir bağlantısı yoktur. Okulun karı güzel olduğu için yatırım amaçlı açtık ve gelen parayı hiç almadım, hep okula yatırım amaçlı kullandım. MASİAD ile birçok yurt dışı seyahatlerimiz oldu ama FETÖ ile hiçbir alakası yoktur bu seyahatlerin. Hepsi turistik gezilerdi. Evet, Amerika'ya 2 kere gittim. Fakat Pensilvanya'ya hiç gitmedim. ByLock kullanmadım."



Duruşma, yarına ertelendi.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca hazırlanan ve Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 17'si tutuklu 28 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak, faaliyetlerine katılmak" suçlarından hapis cezası isteniyor.