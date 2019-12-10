FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 8 kişi tutuklandı

10.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:01

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt elebaşının çağrısı ile diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankası'na para yatırdığı, örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock" programını kullandığı, örgütün üst düzey yöneticilerine para transferi yaptığı iddia edilen 25 şahsa operasyon düzenlenmişti.



Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



8 şüpheli tutuklandı



Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 12 şüpheliden 8'i "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA