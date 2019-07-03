FETÖ'nün mali yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mali yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mali yapılanmasına yönelik 4 ilde 47 şüpheliye yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başlatılan operasyon devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA