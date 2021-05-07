FETÖ'nün mali yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
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FETÖ'nün mali yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün mali yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla 19 şüpheli emniyet ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 10 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

Şüphelilerin ifadesini alan savcılık, 10 şüpheliyi de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik 6 şüpheliyi tutuklarken 4 şüpheliyi de adli kontrol tedbiriyle serbest bıraktı. 

NE OLMUŞTUİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle Asya Katılım Bankasını fonladığı tespit edilen 37 şüpheliye 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, şüpheli hesap hareketleri ile örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler bulunan, ikamet kayıtları İstanbul'da olan 37 kişiden 29'u gözaltına alındı. 2 şüphelinin koronavirüsten dolayı yoğun bakımda olduğu, 4 şüphelinin yurt dışına firar ettiği belirtilirken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri ayrıca 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini müşahit olmak için YSK'ya başvurmaya yönlendirdiklerinin tespit edildiği bilgisi edinildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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