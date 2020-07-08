FETÖ'nün "Malezya imamı"na 22,5 yıla kadar hapis istemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün "Malezya imamı"na 22,5 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011-2013 yıllarında "Malezya ülke imamı" olan sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

FETÖ'nün
08.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:13

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011-2013 yıllarında "Malezya ülke imamı" olan sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu Ahmet K. hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ahmet K'nin 12 yaşından beri örgüt içerisinde yer aldığı ve 2 ayrı hatta ByLock kullandığı belirtilen iddianamede, 2011-2013 yıllarında örgütün "Malezya ülke imamı" olan sanığın, bu sıfatıyla örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici konumunda bulunduğu kaydedildi.

Sanığın örgütsel toplantılarda "sohbet" verdiği ve yardımcısı aracılığıyla örgüt adına para talep ettiği dikkati çekilen iddianamede, Ahmet K'nin FETÖ'nün Malezya'da bulunan bütün faaliyetlerini organize eden kişi olarak görev yaptığı, ardından Brüksel'e örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON) yetkilisi pozisyonunda gittiği bilgisi yer aldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen tanık İ.K, Malezya'da ticaret işiyle uğraştığını ve bu süreçte FETÖ'yle irtibat halinde olduğunu anlattı. İ.K, "Bu örgüte para yardımında bulunuyordum. Ahmet K. ile örgüt toplantılarında tanıştım. Kendisi Malezya ülkesinin 'imamı' konumundaydı. Bizi çağırdığı sohbetlerde görüşürdüm." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 2012 yılında Filistin'e yönelik saldırısının yaşandığı sırada sanıkla arasında geçen konuşmayı aktaran İ.K, şunları paylaştı:

"Neden hocanız bu çocukları öldüren İsrail'i bir tek kelimeyle kınamıyor. Bu çocuklar doğal yollarla ölmediler, İsrail'in bombardımanıyla öldüler dedim. Her zaman bizi oyaladıkları gibi yine bana 'Abi bilmediğiniz şeyler var.' dedi. Ben de kendisine 'Hangi bilmediğimiz şey bizim zulme ve küfre karşı durmamızı engelliyor.' dedim. Bu söylemim üzerine hatta kendisine bu olaylarla ilgili kızgınlığımdan dolayı 'Her şeyi siz biliyorsunuz. Biz aptalız ya bir şeyler de anlamıyoruz.' dedim ve kendisine 'Madem öyle sizin dininiz size benim dinim bana diyerek.' yanından ayrıldım gittim. Bu olaydan sonra da FETÖ ile olan bütün ilişki ve irtibatımı kestim."

Sanık Ahmet K. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Konya'da 25 Ocak'ta hücre evine düzenlenen operasyonda eşiyle gözaltına alınan Ahmet K. 27 Ocak'ta getirildiği Gaziantep'te tutuklanmıştı. Sanığın eşi hakkında da FETÖ üyeliği suçlamasıyla farklı bir soruşturma açılmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 3. Sayfa
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor Güncel
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı Güncel
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi Ekonomi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan 'beyin yiyen amip' Türkiye'de de var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan "beyin yiyen amip" Türkiye'de de var
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Alişan Ozan Güven Demet Akalın
Spor Falcao Bülent Uygun Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Su İzmir Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: FETÖ'nün "Malezya imamı"na 22,5 yıla kadar hapis istemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 11:31:37. #1.15#
title