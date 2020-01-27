FETÖ'nün Malezya imamı Gaziantep'te tutuklandı
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FETÖ'nün Malezya imamı Gaziantep'te tutuklandı

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

27.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:51
FETÖ'nün Malezya imamı Gaziantep'te tutuklandı

'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.K.'nin örgütün imamı olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklanan şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; Malezya ülke imamı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen A.K isimli şüpheli ile ByLock kullandığı tespit edilen B.K. sevk edildiğ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
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