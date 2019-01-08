Fetö'nün 'Mahrem' Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 9 Kişi Yakalandı
Mardin merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında Mardin Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.
Mardin merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında Mardin Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem' yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Örgütün 'mahrem' yapılanmasında yer alan şüphelilerin bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. - MARDİN
Kaynak: İHA
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