FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Edirne merkezli operasyon: 11 gözaltı

Edirne merkezli 4 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında müfettiş, uzman, avukatlar ve memurların da bulunduğu 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri için Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi. - EDİRNE

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