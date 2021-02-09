FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 10 kentte operasyon: 20 gözaltı kararı
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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 10 kentte operasyon: 20 gözaltı kararı

09.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:16
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 10 kentte operasyon: 20 gözaltı kararı

Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor ve avukatların bulunduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Edirne'nin de aralarında olduğu İstanbul, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Sivas, Bursa, Konya ve Kırıkkale'de başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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