Son dakika haberleri | FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki yazılımcılara operasyon: 3 gözaltı

KONYA (İHA) - Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 yazılımcı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü soruşmalar sürüyor. Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 yazılımcı şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor. Adreslerinde bulunamayan firari şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KONYA

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