FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 1 eski polise gözaltı - Haberler
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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 1 eski polise gözaltı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 1 eski polise gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da yürütülen FETÖ emniyet mahrem yapılanması kapsamında, Samsun'da meslekten ihraç edilen bir eski polis gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - İstanbul'da yürütülen FETÖ emniyet mahrem yapılanması kapsamında, Samsun'da meslekten ihraç edilen bir eski polis gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "emniyet mahrem" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan talimat gereği bu sabah İlkadım ilçesindeki önceden tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda KHK ile meslek ihtiyaç edilen polis memuru M.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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