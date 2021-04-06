FETÖ'nün "mahrem" yapılanması soruşturmasında 18 yakalama kararı verildi
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FETÖ'nün "mahrem" yapılanması soruşturmasında 18 yakalama kararı verildi

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 18 yakalama kararı verildi

Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan bir astsubayın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Antalya'da başlattığı operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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