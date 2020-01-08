FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 8 kişi adliyede
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FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 8 kişi adliyede

Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 8'i Samsun Adliyesine sevk edildi.

08.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:00
FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 8 kişi adliyede

merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 8'i Samsun Adliyesine sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce sabah saatlerinde Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen meslekten ihraç edilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve 20 kapatılan askeri okul öğrencilerinden oluşan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan kapatılan askeri okul öğrencisi 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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