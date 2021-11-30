FETÖ'nün mahrem sorumlusundan "nöbetçi imamlık" itirafı - Haberler
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FETÖ'nün mahrem sorumlusundan "nöbetçi imamlık" itirafı

AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel
FETÖ'nün mahrem sorumlusundan

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem imamlarından Ö.K, örgütün "hususi hizmetler"inde yer alan sorumlularının, elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde sırayla nöbet tuttuklarını itiraf etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem imamlarından Ö.K, örgütün "hususi hizmetler"inde yer alan sorumlularının, elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde sırayla nöbet tuttuklarını itiraf etti.

Sanık Ö.K'nın, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan cezalandırıldığı hükmün gerekçesi tamamlandı.

Karara göre 30 yıl FETÖ yapılanmasında yer alan sanık Ö.K, 2010'da MİT mahrem yapılanmasına geçti.

Buradaki örgütsel faaliyetlerini, teslim olduğu 2019'a kadar sürdüren Kaya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu.

Sorgusunda örgütün mahrem yapılanmasına yönelik detaylı bilgi veren Ö.K, TSK, emniyet, yargı, MİT, mülkiye ve bazı özel kurumların mahrem imamlarının doğrudan elebaşı Gülen tarafından atandığını anlattı.

Bu imamların düzenli olarak ABD'ye gidip Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde nöbet tuttuklarını ifade eden Ö.K, "Mahrem yapıda faaliyet yürüten birim imamları, periyodik aralıklarla örgüt elebaşı Gülen'in kaldığı ABD Pensilvanya'daki malikanesinde nöbetçi olarak hizmet veriyorlardı. Bu şekilde Türkiye'den mahrem yapılardan gelen bilgiler ve soruları Gülen'e iletiyorlardı. Ondan aldıkları cevapları da Türkiye'deki imamlara aktarıyorlardı." itirafında bulundu.

"Nöbetçi imamlık" kavramının örgüt içerisinde ilk kez deşifre eden kişi olduğunu öne süren Ö.K, "Bu kavram, örgüt elebaşının yanında 1 ay kalan mahrem yapı birim sorumlusu için kullanılan bir tabirdir. Nöbetçi imam, örgüt elebaşı ile 7/24 görüşme imkanına sahiptir." bilgisini verdi.

Hüküm

Hakkında soruşturma açılmadan teslim olup itiraflarda bulunan Ö.K'ye yargılama sonunda "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan "ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

"Siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ö.K'nin, temyiz aşamasına kadar adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmedildi.

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AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri

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