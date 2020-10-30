FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' adliyeye sevk edildi

30.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:26
FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' adliyeye sevk edildi

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem ceza infaz koruma memurları'na yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem ceza infaz koruma memurları'na yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem ceza infaz koruma memurları' yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada, 20 'mahrem abi'nin, 2012-2014 yılları arasında, 'hizmet hattı' olarak adlandırdıkları 'operasyonel hatlar' ile yaklaşık 500 infaz koruma memuru ile ardışık arama yaparak, irtibat kurduğu saptandı.Başsavcılık, soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Tekirdağ'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2'si ihraç 23 şüpheli, gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Geert Wilders Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Aslı Enver Hande Demir Kaan Yildirim
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' adliyeye sevk edildi - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 11:26:30. #1.14#
title