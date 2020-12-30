FETÖ'nün mahrem imamlarının "Düstur"u kazan dairesinden çıktı
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FETÖ'nün mahrem imamlarının "Düstur"u kazan dairesinden çıktı

30.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:43
FETÖ'nün mahrem imamlarının

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademisyen yapılanmasına yönelik 2016 yılındaki operasyonda kazan dairesinde ele geçirilen CD/DVD'lerin yaklaşık 2 yıl süren incelemesi sonucu deşifre edilen belge, örgütün mahrem imamlarının bir nevi "el kitabı" olarak değerlendiriliyor.

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademisyen yapılanmasına yönelik 2016 yılındaki operasyonda kazan dairesinde ele geçirilen CD/DVD'lerin yaklaşık 2 yıl süren incelemesi sonucu deşifre edilen belge, örgütün mahrem imamlarının bir nevi "el kitabı" olarak değerlendiriliyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından 2016 yılında örgütün akademisyen yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kentte doçent olarak görev yapan ve daha sonra ihraç edilen bir öğretim üyesinin örgütle çok önemli bağlantılarının olduğu belirlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, ikametin kazan dairesinde imha edilmek üzere atılmış çok sayıda belge ile 90 CD/DVD ele geçirildi. Emniyet birimleri, bu CD/DVD içerisindeki her bir dosyayı, belgeyi gece gündüz inceledi. Bu belgeler arasında 40 numaralı olarak paraflanan DVD içerisinde yapılan incelemede "Düstur" isimli klasör tespit edildi.

258 sayfalık belge ortaya çıkarıldı

Yaklaşık 2 yıl süren incelemeler sonucunda 2018 yılında belgeler üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Klasörde yapılan incelemede, 1995 yılında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla yazıldığı tespit edilen belgelerin içeriklerinde örgütün yapılanması ortaya konuldu.

Onlarca belge arasında örgüt açısından çok önemli bir yere sahip olan mahrem imamlarla ilgili "Düstur" klasörünü deşifre eden güvenlik güçleri, talimatların yazılı olduğu 258 sayfalık belgeyi ortaya çıkardı.

Güvenlik güçleri, ele geçirilen CD/DVD'lerden yaklaşık 800 sayfalık veri elde ederken, bu veriler 57 sayfa inceleme tutanağı ve 9 klasör ile kayıt altına alındı.

Belgeden faydalanarak birçok operasyon gerçekleştirildi

Özellikle örgütün mahrem imam yapılanmasının çökertilmesi amacıyla 2018 yılından sonra büyük bir titizlikle bu belge üzerinden hareket eden güvenlik güçleri, birçok operasyon gerçekleştirdi.

Doküman deşifre edildikten sonra ülke genelinde, operasyonel ve soruşturmacı birimlere doküman dağıtılarak soruşturmalarda kullanılması sağlandı.

Belgede, örgüt yapılanmasının, il, ilçe ve belde yöneticilerinin mütevelli, esnaf, diyanet, mülki idare ile ilişkileri, yurt yöneticileri ve müdürlerinin nelere dikkat etmesi gerektiği tek tek alt başlıklar halinde anlatılıyor.

Örgütün öğrenci alımları, takibi, yapı ile ilgili olan veya olmayan kişilerin raporlanması (fişleme) ve derecelendirme usullerinin anlatıldığı, örgütün işleyişi hakkında bilgiler ve emirler içeren, mahrem hizmetleri sınıfındaki üst düzey üyelerine yönelik örgütsel davranış, hal ve tutumları içeren talimatlar barındıran belge, güvenlik güçleri tarafından bir nevi "mahrem imam el kitabı" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Sel

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