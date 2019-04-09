Fetö'nün "Mahrem İmamlarına" Operasyon

GAZİANTEP/ Konya merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla Gaziantep'te 2, Adıyaman'da ise bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, Konya merkezli 29 ilde FETÖ/PDY'nin TSK'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 80 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında Adıyaman'da da bir zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli İhsan A'nın daha önce FETÖ'nün "esnaf ve mahrem imam yapılanması" içerisinde yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı, itirafçı olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA