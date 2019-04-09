Fetö'nün "Mahrem İmamlarına" Operasyon

Konya merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 80 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 29 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" ve benzeri pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: AA