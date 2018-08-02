FETÖ'nün Mahrem İmamlarına Operasayon: 27 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.

"ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN PERİYODİK SİSTEMLE HABERLEŞTİKLERİ TESPİT EDİLDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında 5'i aktif görevde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

3'Ü ALBAY, 1'İ YARBAY 8'İ BİNBAŞI 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3'ü albay, 1'i yarbay, 8'i binbaşı, 12'si yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 2'si astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'i halen aktif görevdeyken, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.