Fetö'nün "Mahrem İmamları"Nın "Gaybubet Evi"Nde Yakalanması

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün "gaybubet evi"nde gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan "mahrem imam" olduğu iddia edilen öğretmen Halil Berik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Berik, İnfaz Yasası gereği sahte kimlikten işlem yapıldıktan sonra Samsun adliyesine sevk edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan ve mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade veren Berik, tutuklandı.

Gözaltına alınan örgütün kentteki "emniyet imamları" oldukları öne sürülen din kültürü öğretmeni Mustafa Şahin ve bilgisayar öğretmeni Coşfer Öztokatlı'nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlılar, dün örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen Atakum ilçesindeki ikametgahta gözaltına alınmıştı.