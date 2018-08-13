Fetö'nün 'Mahrem İmamları'na Operasyon: 7 Gözaltı
MALATYA'da FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' içerisinde yer aldığı öne sürülen 7 astsubay gözaltına alındı.
MALATYA'da FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' içerisinde yer aldığı öne sürülen 7 astsubay gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, arama yapılan adreslerde örgütsel materyal ele geçirildi. Örgütte 'mahrem imam' olduğu öne sürülen, Hava Kuvvetleri'nde görevli 7 astsubay gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. - Malatya