Fetö'nün 'Mahrem İmamları'na Operasyon: 7 Gözaltı

Fetö'nün 'Mahrem İmamları'na Operasyon: 7 Gözaltı

MALATYA'da FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' içerisinde yer aldığı öne sürülen 7 astsubay gözaltına alındı.

Fetö'nün 'Mahrem İmamları'na Operasyon: 7 Gözaltı

MALATYA'da FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' içerisinde yer aldığı öne sürülen 7 astsubay gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, arama yapılan adreslerde örgütsel materyal ele geçirildi. Örgütte 'mahrem imam' olduğu öne sürülen, Hava Kuvvetleri'nde görevli 7 astsubay gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. - Malatya

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