Fetö'nün "Mahrem İmamları"Na Operasyon

Aksaray merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis okulu öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray, Ankara, Erzurum, Mardin, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Niğde, Mersin ve Kilis'te, polis okulu öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında öğretmen, vergi müfettiş yardımcısı, mühendis ve eski araştırma görevlisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.